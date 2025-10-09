Мир
16:42, 9 октября 2025Мир

Кандидат в премьеры Чехии Бабиш анонсировал визит на Украину

Кандидат в премьеры Чехии Бабиш анонсировал визит на Украину в 2026 году
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: David W Cerny / Reuters

Лидер победившего на выборах в Чехии оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан»), кандидат в премьер-министры страны Андрей Бабиш анонсировал визит на Украину в 2026 году. Об этом политик заявил в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает портал iDNEZ.cz.

Политик обсудил с президентом Украины текущую ситуацию в стране и выразил надежду на скорое завершение конфликта. «Мы также договорились, что если все получится, я приеду на Украину в следующем году, и мы все обсудим лично», — приводит портал слова Бабиша.

Ранее кандидат в премьеры Чехии заявил, что Прага не выделит Киеву из своего бюджета ни кроны, она будет помогать республике через Евросоюз (ЕС). Политик подчеркнул, что Прага готова выделить Европе 60 миллиардов крон (2,8 миллиарда долларов), которые впоследствии должны быть направлены Киеву.

Также Бабиш на пресс-конференции отказал Украине в снарядах и членстве в Европейском союзе (ЕС). По словам политика, Прага не должна заниматься покупкой боеприпасов для Украины, хотя это была инициатива чешского президента Петра Павла, приобретение вооружений должно быть организовано по линии НАТО.

