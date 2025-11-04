Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:40, 4 ноября 2025Бывший СССР

Стало известно об отражении Россией множества атак ВСУ под Красноармейском

Минобороны РФ: Российские военные отразили десять атак ВСУ под Красноармейском
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные отразили в общей сложности десять атак солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (Покровском). Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что украинские военные провели серию атак на северном и северо-западном направлениях от Красноармейска (Покровска). Подобным образом солдаты ВСУ стремились вырваться из окружения. Однако атаки оказались безуспешными.

Кроме того, Российской армии удалось свести на нет три попытки иностранных наемников вывести группировку ВСУ из окружения. Наемники прибыли из района Гришино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Однако попытки деблокирования российским военным в итоге удалось пресечь, резюмировали в Минобороны.

Ранее бывший замглавы министра обороны Украины Виталий Дейнега признал почти полную потерю контроля ВСУ над Покровском. На этом фоне он заявил, что удерживать за собой соседний населенный пункт — Димитров — для украинских военных также не имеет смысла. Расклад сил на этом направлении сейчас не в пользу ВСУ, констатировал Дейнега.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Преступление и грех». В России пригрозили Риму после вызова посла в МИД Италии

    В Кремле раскрыли поручения Путина по итогам Восточного экономического форума

    Пашинян предостерег от возвращения армян в Карабах

    На Западе оценили усилия Украины по вступлению в Евросоюз

    Британского актера назвали самым сексуальным мужчиной из ныне живущих

    В США проведут тестовый пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

    Актера Петрашевича заподозрили в пьяной езде

    В Германии отреагировали на слова Дмитриева о Нобелевской премии мира

    В Госдуме рассказали о проблемах с финансированием российского спорта

    Названа стоимость одного выступления Любови Успенской

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости