Россиянке стало плохо при посадке в турецком аэропорту

В аэропорту Антальи россиянке стало плохо после конфликта из-за ручной клади

Пассажирке российской авиакомпании стало плохо в аэропорту Антальи при посадке из-за конфликта по поводу размера ручной клади. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Telegram-канал Baza.

Женщина стояла последней в очереди и прошла все досмотры, как уже у рукава сотрудник аэропорта попросил поместить вещи в калибратор. Вставить их не получилось, и пассажирка начала умолять все же пропустить ее на борт.

Когда уговоры не подействовали, и ей на ломаном русском донесли, что такой объем груза взять с собой не получится, женщина принялась разгружать сумку. После несколько минут разборок, сопровождавшихся криками про больное сердце, женщина прошла в рукав и рухнула на пол.

Ей помогли подняться, и сопроводили в салон, поскольку пассажирка заверила, что в состоянии перенести полет. Борт вылетел в Москву с опозданием на полчаса.