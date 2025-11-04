Бывший СССР
Украинская военнослужащая раскрыла свое отношение к уклонистам

Военнослужащая ВСУ Яна Мультик: Не смогла бы встречаться с уклонистом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Украинская военнослужащая Яна с позывным Мультик раскрыла свое отношение к уклонистам. Ее слова приводит УНИАН.

Девушка, служащая оператором дронов, отметила, что не смогла бы встречаться с такими мужчинами, а если бы ей предложили отношения, послала бы нецензурно.

Военнослужащая ВСУ рассказала историю, как товарищ присылал ей фото с отдыха, спрашивал, как она поживает. «А я не могу с такими людьми, в принципе, общаться», — добавила Яна.

Ранее стало известно, что число случаев уклонения от военной службы на Украине по состоянию на конец августа 2025 года выросло на 27 процентов в сравнении с 2024 годом.

