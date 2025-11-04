В Челябинске задержали женщину, она расправилась с пятилетней дочерью

В Челябинске задержали расправившуюся с пятилетней дочерью женщину. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в Telegram.

О смерти девочки стало известно 3 ноября.

Россиянку нашли в Башкирии, где она была доставлена в территориальный следственный отдел. После этого женщину отправили на допрос. СК будет ходатайствовать об избрании задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу. Избрание меры пресечения должно произойти в течение 48 часов после задержания.

Тело пятилетнего ребенка нашел в Челябинске владелец квартиры — он сдавал жилье фигурантке. На теле девочки были колото-резаные раны.