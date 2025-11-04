Мир
12:35, 4 ноября 2025Мир

В Германии отреагировали на слова Дмитриева о Нобелевской премии мира

Ким Дотком обвинил выдающую Нобелевскую премию мира Норвегию в продажности
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Tom Little / Reuters

Норвегия, выдающая Нобелевскую премию мира, продалась. Об этом заявил немецкий бизнесмен, создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный под псевдонимом Ким Дотком, передает РИА Новости.

«Норвегия давно продалась», — заявил предприниматель.

3 ноября глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предложил переименовать Нобелевскую премию мира. По его словам, ей бы подошло название Нобелевская премия войны.

Ранее в России заявили о политизированности Нобелевской премии мира. Такое мнение озвучил член Совета Федерации Алексей Пушков.

    Все новости