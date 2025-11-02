Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:56, 2 ноября 2025Россия

В России заявили о политизированности Нобелевской премии мира

Пушков прокомментировал поддержку Мачадо вторжения США в Венесуэлу
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Tom Little / Reuters

Поддержка вторжения США в Венесуэлу со стороны последнего лауреата Нобелевской премии мира Марии Корины Мачадо говорит о политизированности награды. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале.

В качестве примера он привел вручение премии президенту США Бараку Обаме в 2009 году. Тогда, отметил сенатор, полмира не понимало, за какие заслуги он получил Нобелевскую премию.

«Когда же я спросил председателя Нобелевского комитета, норвежца Тьерборна Ягланда (мы с ним много общались в Совете Европы в Страсбурге), почему премию дали именно Обаме, он, немного смутившись, ответил: "Мы хотели поощрить его стремление к миру"», — написал Пушков.

Политик добавил, что при Обаме произошла война в Ливии, участие США в необъявленной войне против Сирии и продолжились боевые действия в Афганистане.

Ранее комитет премии сообщил, что Нобелевскую премию мира в этом году получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо. «Она получает Нобелевскую премию мира за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии», — говорилось в заявлении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американские ПВО Patriot могут стать бесполезными для Украины. Почему и как это связано с модернизацией российских «Искандеров»?

    Dior зарегистрировал в России еще два товарных знака

    Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

    Мэра в Мексике застрелили во время празднования Дня мертвых

    Женщина на рейсе из Москвы «подзадолбалась», чуть не «добила бычок» и оказалась на отдыхе

    Кучма отказался связать конфликт на Украине с третьей мировой войной

    В России заявили о политизированности Нобелевской премии мира

    Одно решение фон дер Ляйен назвали путем к войне

    Король Великобритании Карл III отреагировал на нападение с ножом в поезде

    Жизнь на Украине описали запрещенным РКН словом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости