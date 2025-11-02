В России заявили о политизированности Нобелевской премии мира

Пушков прокомментировал поддержку Мачадо вторжения США в Венесуэлу

Поддержка вторжения США в Венесуэлу со стороны последнего лауреата Нобелевской премии мира Марии Корины Мачадо говорит о политизированности награды. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале.

В качестве примера он привел вручение премии президенту США Бараку Обаме в 2009 году. Тогда, отметил сенатор, полмира не понимало, за какие заслуги он получил Нобелевскую премию.

«Когда же я спросил председателя Нобелевского комитета, норвежца Тьерборна Ягланда (мы с ним много общались в Совете Европы в Страсбурге), почему премию дали именно Обаме, он, немного смутившись, ответил: "Мы хотели поощрить его стремление к миру"», — написал Пушков.

Политик добавил, что при Обаме произошла война в Ливии, участие США в необъявленной войне против Сирии и продолжились боевые действия в Афганистане.

Ранее комитет премии сообщил, что Нобелевскую премию мира в этом году получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо. «Она получает Нобелевскую премию мира за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии», — говорилось в заявлении.