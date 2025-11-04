В Лондоне задержали угрожавшего оружием игроку АПЛ футбольного агента

В Лондоне задержали футбольного агента за угрозы в адрес 20-летнего игрока АПЛ

Лондонская полиция арестовала футбольного агента по подозрению в угрозе с применением оружия в адрес игрока футбольного клуба Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Daily Mail.

Предполагаемый инцидент произошел в Лондоне вечером 6 сентября, около 23:14 по местному времени. По информации издания, агент угрожал 20-летнему неназванному игроку, а также шантажировал его друга.

Впоследствии мужчину задержали, ему были предъявлены обвинения в хранении огнестрельного оружия, вымогательстве и вождении без водительских прав. Позднее полиция отпустила агента под залог, запретив мужчине контактировать с футболистом, а также посещать тренировочную базу клуба.

Футбольный игрок, предположительно, не получил никаких травм. Полиция продолжает расследование.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали четвертого участника нападения на 20-летнего футболиста. Ему предъявили обвинение в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Травмы пострадавшего оказались несовместимы с жизнью.