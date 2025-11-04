Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
00:58, 4 ноября 2025Спорт

В Лондоне задержали угрожавшего оружием игроку АПЛ футбольного агента

В Лондоне задержали футбольного агента за угрозы в адрес 20-летнего игрока АПЛ
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Лондонская полиция арестовала футбольного агента по подозрению в угрозе с применением оружия в адрес игрока футбольного клуба Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Daily Mail.

Предполагаемый инцидент произошел в Лондоне вечером 6 сентября, около 23:14 по местному времени. По информации издания, агент угрожал 20-летнему неназванному игроку, а также шантажировал его друга.

Впоследствии мужчину задержали, ему были предъявлены обвинения в хранении огнестрельного оружия, вымогательстве и вождении без водительских прав. Позднее полиция отпустила агента под залог, запретив мужчине контактировать с футболистом, а также посещать тренировочную базу клуба.

Футбольный игрок, предположительно, не получил никаких травм. Полиция продолжает расследование.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали четвертого участника нападения на 20-летнего футболиста. Ему предъявили обвинение в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Травмы пострадавшего оказались несовместимы с жизнью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейский министр открестился от угрозы стереть Москву с карты мира. Он обвинил СМИ в искажении его слов об ударе по России

    Раскрыто значение «Буревестника» для урегулирования на Украине

    В полиции прокомментировали тройное ДТП с детской хоккейной командой

    В Лондоне задержали угрожавшего оружием игроку АПЛ футбольного агента

    В российском регионе в результате атаки БПЛА пострадали квартиры многоэтажки

    В РПЦ сравнили россиян с ослами за стремление к материальному благополучию

    В Сербии объявили о проведении досрочных выборов

    Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве

    Депутат Рады обвинила Зеленского во лжи о ситуации в Красноармейске и Купянске

    Над регионами России за три часа сбили почти 30 беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости