В Минобороны России рассказали о сжимающимся вокруг Купянска окружении

Минобороны: ВС России сжимают окружение ВСУ в Купянске

Российские войска в результате успешных боевых действий продолжают сжимать окружение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, передает ТАСС.

«В районе населенного пункта Купянск Харьковской области подразделения 6-й армии продолжают сжимать кольцо окружения группировки противника», — говорится в пресс-релизе.

В Минобороны добавили, что за сутки ведения боевых действий в районе Купянска было уничтожено почти полсотни бойцов ВСУ.

Ранее стало известно, что более десяти украинских военных сдались в плен у Купянска. Информацию об этом подтвердили в оборонном ведомстве.