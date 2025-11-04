В России предрекли мольбы Зеленского к Трампу и Европе

Дандыкин: Зеленский будет умолять Трампа уговорить Россию на перемирие в воздухе

Президент Украины Владимир Зеленский будет умолять американского лидера Дональда Трампа, а также представителей стран Европы уговорить Россию на перемирие в воздухе. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, передает News.ru.

По его словам, причиной этого станут удары армии России «Кинжалами», «Калибрами», «Искандерами» и корректируемыми авиабомбами, способными преодолевать расстояния в 200 километров.

«Зеленский будет умолять Трампа и, разумеется, европейских хозяев, особенно Лондон, чтобы сподвигнуть Россию на воздушное перемирие, а также остановку боевых действий по линии фронта, хотя ВСУ (Вооруженным силам Украины) это не поможет», — сообщил военный эксперт.

Ранее Дандыкин высказался об отказе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского выполнять команды Зеленского о наступлении в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, соответствующие сообщения могут быть «частью политической игры».