В России рассказали о способах сэкономить на дачных платежах

Депутат Чаплин: Россияне могут сэкономить на содержании дачного участка

Государством предусмотрен ряд мер, которые позволяют значительно снизить налоговую нагрузку на владельцев дачных и садовых участков. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Парламентарий подчеркнул, что в первую очередь необходимо обратить внимание на право получения налоговых вычетов. По его словам, каждый гражданин может уменьшить сумму подлежащего уплате земельного налога на стоимость шести соток своей земли. Если участок именно такого размера или меньше, его владелец полностью освобождается от данного платежа. Для участков большего размера из общей площади просто вычитаются эти шесть соток, добавил Чаплин.

«Сейчас жилые дома на садовых участках признаются жилыми помещениями, что открывает доступ к дополнительным льготам для граждан. Но ключевой момент — это налоговые вычеты на недвижимость. При оформлении права собственности на жилой дом на дачном участке гражданин имеет право на вычет, который уменьшает кадастровую стоимость этого объекта для расчета налога», — указал Чаплин, призывая внимательно следить за изменениями в законодательстве.

Отдельно парламентарий остановился на вопросах управления общим имуществом в садовых некоммерческих товариществах. Депутат напомнил, что эффективность использования взносов напрямую зависит от активности и осведомленности самих членов товарищества. Он подчеркнул, что граждане имеют полное право получать детальный отчет о расходовании средств, участвовать в собраниях и влиять на решения о том, на какие цели будут направлены общие платежи.

Ранее Чаплин посоветовал россиянам, планирующим купить дачу для постоянного проживания, в первую очередь обращать внимание не на внешнюю отделку дома, а на фундаментальные качества.