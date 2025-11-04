Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:10, 4 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России рассказали о способах сэкономить на дачных платежах

Депутат Чаплин: Россияне могут сэкономить на содержании дачного участка
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Государством предусмотрен ряд мер, которые позволяют значительно снизить налоговую нагрузку на владельцев дачных и садовых участков. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Парламентарий подчеркнул, что в первую очередь необходимо обратить внимание на право получения налоговых вычетов. По его словам, каждый гражданин может уменьшить сумму подлежащего уплате земельного налога на стоимость шести соток своей земли. Если участок именно такого размера или меньше, его владелец полностью освобождается от данного платежа. Для участков большего размера из общей площади просто вычитаются эти шесть соток, добавил Чаплин.

«Сейчас жилые дома на садовых участках признаются жилыми помещениями, что открывает доступ к дополнительным льготам для граждан. Но ключевой момент — это налоговые вычеты на недвижимость. При оформлении права собственности на жилой дом на дачном участке гражданин имеет право на вычет, который уменьшает кадастровую стоимость этого объекта для расчета налога», — указал Чаплин, призывая внимательно следить за изменениями в законодательстве.

Отдельно парламентарий остановился на вопросах управления общим имуществом в садовых некоммерческих товариществах. Депутат напомнил, что эффективность использования взносов напрямую зависит от активности и осведомленности самих членов товарищества. Он подчеркнул, что граждане имеют полное право получать детальный отчет о расходовании средств, участвовать в собраниях и влиять на решения о том, на какие цели будут направлены общие платежи.

Ранее Чаплин посоветовал россиянам, планирующим купить дачу для постоянного проживания, в первую очередь обращать внимание не на внешнюю отделку дома, а на фундаментальные качества.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал закон о круглогодичном призыве

    «Преступление и грех». В России пригрозили Риму после вызова посла в МИД Италии

    Путин подписал новый закон о резервистах

    «Стала посмешищем». В европейской стране разгорелся скандал на фоне поставок новых истребителей. В чем причина?

    В России рассказали о способах сэкономить на дачных платежах

    Врач рассказал об опасности одностороннего использования наушников

    Назван кандидат на пост главнокомандующего ВСУ в случае отставки Сырского

    Представителей командного вида спорта из России впервые за три года допустили до турниров

    Скончался богатейший человек Великобритании

    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости