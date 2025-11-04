В Сербии объявили о проведении досрочных выборов

Вучич объявил о проведении досрочных выборов в Сербии на фоне протестов

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в стране пройдут досрочные парламентские выборы. Его слова приводит Srbija Danas.

Вучич сообщил, что выборы пройдут до истечения текущего срока полномочий парламента, который заканчивается в декабре 2027 года.

«Уважая требования блокирующих, представляющих собой значительное меньшинство в нашей стране, мы пойдем им навстречу, и выборы состоятся досрочно», — объявил он.

1 ноября на железнодорожном вокзале в Нови-Саде произошло обрушение козырька после реконструкции здания. Событие вызвало новую волну протестов оппозиционных сил, а также среди студентов Сербии против действующих властей и самого Вучича.