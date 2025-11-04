Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:34, 4 ноября 2025Мир

В Сербии объявили о проведении досрочных выборов

Вучич объявил о проведении досрочных выборов в Сербии на фоне протестов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в стране пройдут досрочные парламентские выборы. Его слова приводит Srbija Danas.

Вучич сообщил, что выборы пройдут до истечения текущего срока полномочий парламента, который заканчивается в декабре 2027 года.

«Уважая требования блокирующих, представляющих собой значительное меньшинство в нашей стране, мы пойдем им навстречу, и выборы состоятся досрочно», — объявил он.

1 ноября на железнодорожном вокзале в Нови-Саде произошло обрушение козырька после реконструкции здания. Событие вызвало новую волну протестов оппозиционных сил, а также среди студентов Сербии против действующих властей и самого Вучича.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейский министр открестился от угрозы стереть Москву с карты мира. Он обвинил СМИ в искажении его слов об ударе по России

    Раскрыто значение «Буревестника» для урегулирования на Украине

    В полиции прокомментировали тройное ДТП с детской хоккейной командой

    В Лондоне задержали угрожавшего оружием игроку АПЛ футбольного агента

    В российском регионе в результате атаки БПЛА пострадали квартиры многоэтажки

    В РПЦ сравнили россиян с ослами за стремление к материальному благополучию

    В Сербии объявили о проведении досрочных выборов

    Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве

    Депутат Рады обвинила Зеленского во лжи о ситуации в Красноармейске и Купянске

    Над регионами России за три часа сбили почти 30 беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости