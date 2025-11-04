Responsible Statecraft: Зеленский скрывает силовую мобилизацию на Украине

Владимир Зеленский скрывает проводимую на Украине силовую мобилизацию от Запада. Об этом говорится в статье американского портала Responsible Statecraft.

Автор статьи разъясняет читателям значение термина «бусификация». Он поясняет, что речь идет о практике принудительной отправки украинсцев в действующие соединения.

При этом Зеленский рассчитывает получить больше денег с партнеров Украины несмотря на это и иные негативные явления, утверждает автор статьи. «Не упоминайте о бусификации, об убийствах в местах лишения свободы, о дезертирах и ослаблении общественной поддержки: просто дайте мне больше денег», — так охарактеризовал он план Зеленского.

Тем временем на самой Украине заявили о катастрофе на покровском направлении. Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сказал, что Красноармейск (Покровск) «все».