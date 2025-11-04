Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:57, 4 ноября 2025Мир

В США обвинили Зеленского в сокрытии силовой мобилизации

Responsible Statecraft: Зеленский скрывает силовую мобилизацию на Украине
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Владимир Зеленский скрывает проводимую на Украине силовую мобилизацию от Запада. Об этом говорится в статье американского портала Responsible Statecraft.

Автор статьи разъясняет читателям значение термина «бусификация». Он поясняет, что речь идет о практике принудительной отправки украинсцев в действующие соединения.

При этом Зеленский рассчитывает получить больше денег с партнеров Украины несмотря на это и иные негативные явления, утверждает автор статьи. «Не упоминайте о бусификации, об убийствах в местах лишения свободы, о дезертирах и ослаблении общественной поддержки: просто дайте мне больше денег», — так охарактеризовал он план Зеленского.

Тем временем на самой Украине заявили о катастрофе на покровском направлении. Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сказал, что Красноармейск (Покровск) «все».

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Преступление и грех». В России пригрозили Риму после вызова посла в МИД Италии

    Врач рассказал об опасности одностороннего использования наушников

    Путин подписал закон о круглогодичном призыве

    Назван кандидат на пост главнокомандующего ВСУ в случае отставки Сырского

    Представителей командного вида спорта из России впервые за три года допустили до турниров

    Скончался богатейший человек Великобритании

    Суд отказал россиянке в праве забрать ребенка у отца из Нидерландов

    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

    Врач раскрыла главные принципы вечернего питания для крепкого сна

    Дрон ВСУ разорвал стоявшую на коленях и крестившуюся женщину и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости