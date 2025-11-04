Наука и техника
12:54, 4 ноября 2025Наука и техника

В США проведут тестовый пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

В США проведут тестовый пуск МБР Minuteman III без боевой части
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

США проведут плановое испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боевой части. Тестовый пуск проведут с базы Космических сил Ванденберг (штат Калифорния) 5 ноября, передает ТАСС.

«Операционный испытательный запуск МБР Minuteman III без поражающего элемента запланирован в промежуток с 23:01 до 05:01 по тихоокеанскому времени 4 ноября с северной части базы», — говорится в сообщении на сайте комплекса.

В публикации подчеркнули, что график плановых испытаний составили «годы назад». Целью пуска является проверка эффективности систем МБР.

Ракету LGM-30G Minuteman III приняли на вооружение Военно-воздушных сил (ВВС) США в 1970 году. Она остается единственной МБР шахтного базирования в арсенале США. Дальность ракеты составляет 13 тысяч километров. В ходе нескольких программ модернизации «Минитмены» получили новые ядерные боеголовки, модернизированный маршевый двигатель и обновленную систему наведения.

В августе заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара сообщил, что нехватка места на федеральных землях может осложнить строительство пусковых шахт для новых МБР LGM-35A Sentinel.

Свежая Россия
