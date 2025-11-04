Мир
Во Франции признали преимущество России над ЕС в огневой мощи

Le Monde: Россия имеет решающее преимущество над Евросоюзом в огневой мощи
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия обладает преимуществом над Европейским союзом (ЕС) по огневой мощи. Об этом пишет французская газета Le Monde.

«Россия имеет решающее преимущество по массе, огневой мощи и мобилизационным возможностям», — отмечает издание.

Аналитик Французского института международных отношений Димитрий Минич заявил, что ключевая сила РФ заключается в воздушно-наземных технологиях и сухопутных войсках. Вместе с тем он выразил мнение, что, имея такой потенциал, Москва бы легко выстояла в возможном конфликте.

Ранее в МИД России прокомментировали угрозы министра обороны Бельгии Тео Франкена «стереть Москву с карты мира». Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что страны Западной Европы «наслаждаются атмосферой военного психоза».

