Юрист предупредил россиян о последствиях перевода денег самим себе

Юрист Хаминский: Частые переводы самому себе приведут к блокировке счета

В последнее время участились случаи блокировки счетов рядовых россиян из-за переводов средств между собственными счетами в разных банках. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Хаминский объяснил, что такая тревожная тенденция связана с резким усилением контроля за финансовыми потоками и повсеместным внедрением автоматических систем мониторинга. По его словам, банки обязаны противодействовать отмыванию денег, и их роботизированные алгоритмы видят угрозу в нестандартном поведении клиента. Поводом для приостановки операций могут стать частые повторяющиеся переводы, особенно на новые для клиента реквизиты, добавил эксперт.

«Система насторожится, если крупная сумма будет искусственно раздроблена на множество мелких платежей или если после длительного накопления последует моментальный вывод всех средств. В таких ситуациях банк законодательно обязан заблокировать операции до выяснения источника получения денег и их происхождения», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Юрист заверил, что денежным средствам, полученным легально, ничего не грозит и граждане вправе самостоятельно распоряжаться своими деньгами. Чтобы минимизировать риски, он посоветовал избегать дробления крупных сумм и частых переводов малознакомым лицам. Также Хаминский рекомендует четко указывать назначение платежа и предупреждать банк о планируемой крупной операции.

Также россиянам назвали условия для приостановки выплаты пенсии. Как заявил юрист Александр Хаминский, это возможно в случае, если гражданин не получал пенсию на протяжении шести месяцев подряд по различным причинам.