Захарова пригрозила Италии после вызова посла в Риме

Захарова: Россия напомнит Италии, что спонсировать Украину — преступление

Россия напомнит Италии, что спонсировать Украину — это грех и преступление. С таким предупреждением выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова после того, как стало известно, что итальянское внешнеполитическое ведомство вызвало посла России в Риме Алексея Парамонова. Слова дипломата приводит ТАСС.

«Будет повод вновь напомнить о том, что спонсировать террористический киевский режим — преступление и грех», — сказала Захарова.

О том, что МИД Италии вызвал Парамонова, стало известно вечером 3 ноября. Причина вызова дипломата не сообщается.