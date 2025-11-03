МИД Италии вызвал российского посла в Риме Алексея Парамонова

Министерство иностранных дел Италии вызвало посла России в Риме Алексея Парамонова, пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатическое ведомство.

«МИД вызвал посла России в Италии», — подчеркнул источник.

В российской дипломатической миссии также подтвердили факт приглашения посла в МИД Италии. При этом причина вызова дипломата не сообщается.

В августе МИД России вызвал временного поверенного в делах Италии в стране Джованни Скопу. МИД России указал на многочисленные антироссийские публикации в итальянских СМИ, а также русофобские выпады при полной поддержке правящей элиты страны.