5 ноября в России отмечается День военного разведчика и День рождения Останкинской башни. Православные вспоминают святого апостола Иакова. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 5 ноября 2025 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День военного разведчика

ФОто: Станислав Красильников / РИА Новости

Считается, что современная военная разведка ведет свою историю с 5 ноября 1918 года. Тогда в Петрограде в составе Полевого штаба Красной Армии было образовано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии. Организация стала прообразом действующего Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

День рождения Останкинской башни

Торжественная закладка Останкинской башни состоялась в апреле 1964 года, а 5 ноября 1967-го ее ввели в эксплуатацию. В этот день началась трансляция в эфир четырех телевизионных и трех радиовещательных программ.

На момент создания Останкинская башня считалась самой высокой свободностоящей башней в мире. Сейчас — это самая высокая башня в Европе. Ее высота составляет 540 метров.

Праздники в мире

День рассматривания старых фотографий

Этот праздник неофициальный, но очень душевный: самое время достать забытые фотоальбомы и перелистать их. Это отличная возможность провести время в кругу близких людей, вспомнить самые значимые и веселые моменты, а также рассказать детям об истории семьи.

Фото: Joanna Kosinska / Unsplash

Какие еще праздники отмечают в мире 5 ноября

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами;

День желудей.

Какой церковный праздник 5 ноября

День памяти апостола Иакова, брата Господня

Согласно преданию, святой Иаков был сыном Иосифа Обручника от его первой жены, поэтому в Евангелии его называют братом Господним.

После Воскресения Христос явился Иакову и поставил его епископом Иерусалимской церкви — апостол не путешествовал с проповедью, но учил вере в главном христианском городе. Как глава Церкви Иаков председательствовал на Апостольском соборе 51 год, не только христиане, но и иудеи называли его опорой народа и праведником. В течение 30 лет апостол утверждал веру по всей Палестине. Однако вскоре недовольные его авторитетом книжники нашли момент, чтобы расправиться с Иаковом. Иудейский историк Иосиф Флавий перечислил расправу над братом Господним в числе причин падения Иерусалима.

Какие еще церковные праздники отмечают 5 ноября

День памяти святого Игнатия, патриарха Константинопольского;

Перенесение мощей праведного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца;

День памяти священномученицы Антонии Тимофеевой, послушницы;

День памяти преподобного Елисея Лавришевского.

Приметы на 5 ноября

В народном календаре 5 ноября — Яков день. На Руси считалось, что святой Яков покровительствует мужчинам, которые выполняют тяжелую физическую работу. В это время, как правило, «закармливали» землю, чтобы на следующий год она дала богатый урожай. Также 5 ноября устраивали «пчелиные игры» — подражали жужжанию пчел и ели мед. Кто в этом преуспевал, с большей вероятностью получал много меда на следующий год, верили предки.

Если закат яркий, плохая погода будет держаться несколько дней.

Прилетели снегири — к снегопаду.

Пошел мелкий снег — настоящая зима придет через две недели.

Кто родился 5 ноября

Британская актриса, одна из главных звезд золотой эры Голливуда, известная по фильмам «Унесенные ветром», «Мост Ватерлоо», «Трамвай "Желание"», «Леди Гамильтон» и многим другим. Считается, что Вивьен Ли была любимой актрисой Уинстона Черчилля.

Фото: Supplied by FilmStills.net / Globallookpress.com

Российская журналистка и блогер, дочь экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Свою карьеру на телевидении она начинала в качестве ведущей на скандальном проекте «Дом-2». В 2018 году Собчак выступала кандидатом в президенты России, но на выборах заняла лишь четвертое место.

Кто еще родился 5 ноября