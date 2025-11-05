Африканские ценности оказались россиянам ближе европейских

Африканские ценности оказались ближе для россиян, чем европейские. Об этом заявила доктор экономических наук, директор Института Африки Российской академии наук (РАН) Ирина Абрамова. Пост опубликован в Telegram-канале РАН.
«Наши сотрудники сделали интересное наблюдение: по менталитету и культурным ценностям русские и африканцы ближе друг к другу, чем русские и европейцы или африканцы и европейцы», — рассказала она.
По ее словам, это связано с тем, что в основе культурного кода и экономических систем России и Африки лежит общинное сознание. Абрамова пояснила, что для африканцев и россиян коллективизм традиционно ближе, а для Запада характерен индивидуализм.
Ранее стало известно, что студент родом из Африки приехал в Россию учиться и отправился в зону проведения специальной военной операции на Украине.