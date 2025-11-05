Россия
16:41, 5 ноября 2025

Африканские ценности оказались россиянам ближе европейских

В РАН заявили, что африканские ценности оказались россиянам ближе европейских
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Florian Gaertner / Globallookpress.com

Африканские ценности оказались ближе для россиян, чем европейские. Об этом заявила доктор экономических наук, директор Института Африки Российской академии наук (РАН) Ирина Абрамова. Пост опубликован в Telegram-канале РАН.

«Наши сотрудники сделали интересное наблюдение: по менталитету и культурным ценностям русские и африканцы ближе друг к другу, чем русские и европейцы или африканцы и европейцы», — рассказала она.

По ее словам, это связано с тем, что в основе культурного кода и экономических систем России и Африки лежит общинное сознание. Абрамова пояснила, что для африканцев и россиян коллективизм традиционно ближе, а для Запада характерен индивидуализм.

Ранее стало известно, что студент родом из Африки приехал в Россию учиться и отправился в зону проведения специальной военной операции на Украине.

