Раскрыта новая функция Android 17

Android Authority: В Android 17 появится новый режим Always-on Display
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mamun_Sheikh / Shutterstock / Fotodom  

В Android 17 появится функция отображения приложений на заблокированном экране. Об этом сообщает профильное издание Android Authority.

В коде операционной системы (ОС) специалисты обнаружили новый режим Min Mode. С его помощью смартфон сможет отображать на заблокированном экране Always-on Display (AOD) не только время или обои, но и полноценный интерфейс некоторых приложений.

Новая опция будет работать в режиме сверхнизкого энергопотребления. С ее помощью на заблокированном дисплее будут показывать минималистичный интерфейс приложений на Android. Например, с помощью функции можно будет пользоваться навигатором или читать сообщения в мессенджере. При этом дисплей гаджета будет заблокирован, а устройство не будет потреблять много энергии. Энтузиасты полагают, что раскрыли одну из первых особенностей будущей Android 17.

«В этом режиме приложения могут предоставлять ОС минимальные, совместимые с AOD действия, которые будут отображаться во время бездействия устройства, обеспечивая более насыщенный и удобный интерфейс без ущерба для времени автономной работы», — описали функцию авторы издания. Одним из первых приложений с поддержкой Min Mode окажется картографический сервис Google Maps.

Ранее в корпорации Google провели исследование и выяснили, что пользователи Android лучше защищены от мошенничества, чем пользователи iOS.

