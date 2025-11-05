Интернет и СМИ
13:47, 5 ноября 2025

Артемий Лебедев назвал мировую прессу «одной большой мафией»

Блогер Артемий Лебедев заявил, что считает мировую прессу мафией
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал мафией мировую прессу. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Мировая пресса — это одна большая мафия. А если кто-то не в этой мафии, то, соответственно, это правые экстремисты, их лишают возможностей и всего на свете. Покруче, чем у нас (в России — прим. «Ленты.ру»), умеют отодвинуть от правильного влияния и правильной сетки вещания, если ты пишешь не то, что нужно в мире», — заявил блогер.

По словам Лебедева, большое влияние на мировые СМИ оказывает Израиль, так как он финансирует медиапроекты. Он уточнил, что по этой причине мировая пресса практически не публиковала негативных материалов о действиях израильской армии в военном конфликте с Палестиной.

Ранее Лебедев пожаловался на идиотизм в российской журналистике. Он заявил, что негативно относится к требованию ставить предупреждающую маркировку при упоминании иностранных агентов.

