17:41, 5 ноября 2025Экономика

Автогигант решил отозвать сотни тысяч внедорожников

CNN: Stellantis отзывает 375 тысяч внедорожников Jeep Wrangler и Grand Cherokee
Кирилл Луцюк

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Транснациональная автомобильная корпорация Stellantis объявила, что отзовет по всему миру 375 тысяч подключаемых гибридных внедорожников Jeep Wrangler и Grand Cherokee. Об этом сообщило CNN.

Причиной принятого решения стали неисправные аккумуляторы, из-за которых поступило уже 19 сообщений о возгораниях. Отзыв распространяется на внедорожники Jeep Wrangler 4xe 2020-2025 годов выпуска и Jeep Grand Cherokee 4xe 2022-2026 годов выпуска.

Автогигант также призвал владельцев этих машин парковаться подальше от строений и воздержаться от зарядки транспортных средств из-за риска возгорания. Около 320 тысяч отзываемых автомобилей находятся в США. Аккумуляторы, из-за которых возникли проблемы, были произведены компанией Samsung SDI.

В первой половине сентября сообщалось, что концерн Stellantis отозвал 757 тысяч машин из-за возможной утечки топлива и риска возгорания. Проблема затронула 756 916 автомобилей марок Opel, Peugeot, Fiat, Citroën, DS, Lancia и Alfa Romeo.

