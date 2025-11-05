Мир
17:52, 5 ноября 2025Мир

Бельгия заявила о намерении активировать четвертую статью НАТО из-за инцидентов с дронами

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eric Lalmand / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бельгия заявила о намерении активировать четвертую статью Устава НАТО из-за инцидентов с дронами в аэропорту Брюсселя. Об этом сообщает портал 7sur7.

Отмечается, что 4 ноября воздушное движение в аэропорту Брюсселя дважды было нарушено из-за обнаружения беспилотников. Это привело к задержкам, изменению маршрутов и отмене рейсов. Уже 5 ноября было отменено 40 рейсов.

По данным 7sur7, беспилотники также были замечены вблизи военных авиабаз Флореннес и Кляйне-Брогель, где хранится американское тактические ядерное вооружение.

Как заявил министр обороны страны Тео Франкен, инциденты с беспилотниками «не были делом рук дилетантов». Он подчеркнул, что Бельгия готова обратиться за помощью к соседним странам.

Ранее глава Минобороны Бельгии пояснил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не сработали якобы из-за того, что беспилотники сменили частоты. Кроме того, он объяснил невозможность сбивать дроны «юридическими проволочками», так как, если в результате подавления БПЛА будут повреждены частные дома, это повлечет за собой крупные иски.

