Министр обороны Франкен: В отношении Бельгии провели шпионскую операцию с БПЛА

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что в отношении входящей в НАТО европейской страны провели шпионскую операцию с примирением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Его слова передает ТАСС.

По словам Франкена, над авиабазой Кляйне-Брогель, где хранится американское тактические ядерное вооружение, в ночь на субботу, 1 ноября, были зафиксированы несколько беспилотников, которые не удалось подавить с помощью имеющихся систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Он добавил, что вызванный полицейский вертолет также не смог догнать БПЛА.

Министр обороны Бельгии пояснил, что средства РЭБ не сработали якобы из-за того, что беспилотники сменили частоты. Кроме того, он объяснил невозможность сбивать дроны «юридическими проволочками», так как если в результате подавления БПЛА будут повреждены частные дома, это повлечет за собой крупные иски.

«Это похоже на операцию по шпионажу. С чьей стороны — не знаю. У меня есть мысли, но я хочу быть осторожным», — заключил Франкен, уточнив, что ведется расследование.

Ранее сообщалось, что беспилотник был замечен над военной базой НАТО в Германии. Тип и происхождение дрона установить не удалось.