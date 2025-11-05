Путешествия
13:03, 5 ноября 2025Путешествия

Белорусскую авиакомпанию официально исключили из санкционного списка США

Минфин США исключил авиакомпанию Belavia из санкционного списка SDN
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Andreas Arnold / Globallookpress.com

Минфин США официально исключил белорусскую авиакомпанию из санкционного списка. Информация об этом появилась на сайте SDN.

По данным источника, авиаперевозчик Belavia больше не попадает под ограничения правительства Соединенных Штатов. Вашингтон вводил санкции в отношении перевозчика и других организаций Белоруссии летом 2021 года вслед за Евросоюзом и Великобританией после президентских выборов 2020 года.

Материалы по теме:
Лукашенко помиловал 52 заключенных и предложил США большую сделку. Вашингтон взамен снял санкции с главной авиакомпании Белоруссии
Лукашенко помиловал 52 заключенных и предложил США большую сделку. Вашингтон взамен снял санкции с главной авиакомпании Белоруссии
11 сентября 2025
«Мы готовы заключить сделку» Зачем Александр Лукашенко снова пытается наладить отношения с США и что это означает для России?
«Мы готовы заключить сделку»Зачем Александр Лукашенко снова пытается наладить отношения с США и что это означает для России?
Сегодня

Решение об отмене ограничений принял президент США Дональд Трамп в сентябре 2025 года после телефонного разговора с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. В ответ президент республики помиловал 52 заключенных.

    Все новости