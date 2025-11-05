Белорусскую авиакомпанию официально исключили из санкционного списка США

Минфин США исключил авиакомпанию Belavia из санкционного списка SDN

Минфин США официально исключил белорусскую авиакомпанию из санкционного списка. Информация об этом появилась на сайте SDN.

По данным источника, авиаперевозчик Belavia больше не попадает под ограничения правительства Соединенных Штатов. Вашингтон вводил санкции в отношении перевозчика и других организаций Белоруссии летом 2021 года вслед за Евросоюзом и Великобританией после президентских выборов 2020 года.

Решение об отмене ограничений принял президент США Дональд Трамп в сентябре 2025 года после телефонного разговора с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. В ответ президент республики помиловал 52 заключенных.