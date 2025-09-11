Лукашенко заявил, что готов провести большую сделку с Трампом по заложникам

Минск готов провести с Вашингтоном большую сделку по «заложникам». Соответствующее предложение президенту США Дональду Трампу передал его белорусский коллега Александр Лукашенко.

«Его (Трампа — прим. «Ленты.ру») очень волнуют, как он сказал, вопросы заложников, политзаключенных. Я не против, давайте обсудим и эту тему глобально», — заявил глава государства на встрече с представителем президента США Джоном Коулом.

Если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе освобожденных, давайте попробуем выработать глобальную сделку, как любит господин Трамп. Большую сделку, он так это называет Александр Лукашенко президент Белоруссии

По словам Лукашенко, Минск не заинтересован в том, чтобы ряд заключенных, интересующих американскую сторону, находился под стражей. При этом президент подчеркнул, что эти люди осуждены не по политическим статьям, так как таких статей нет в Уголовном кодексе Белоруссии.

Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт уточнила, что всего Лукашенко помиловал 52 заключенных. В их числе — лидеры и участники экстремистских и террористических организаций. Все они покинули республику.

Встреча Александра Лукашенко с Джоном Коулом. Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus / Handout via Reuters

В июне после встречи Лукашенко с другим спецпосланником США — Китом Келлогом — на свободу вышли несколько заключенных. Среди них — один из лидеров протестов 2020 года Сергей Тихановский.

Трамп отменил санкции против авиакомпании «Белавиа»

На совещании Коул сообщил, что США официально отменили ограничения, введенные против «Белавиа». Такое решение Трамп принял во время разговора по телефону с Лукашенко.

По словам Коула, у него была встреча с президентом США, в ходе которой Трамп поручил немедленно снять ограничения с авиакомпании. На данный момент решение утверждено и принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами США.

Вашингтон ввел секторальные санкции в отношении белорусской экономики летом 2021 года вслед за Евросоюзом и Великобританией в связи с президентскими выборами в 2020 году.

Лукашенко поблагодарил Трампа за миротворческие усилия

В ходе встречи с представителем американского лидера Лукашенко поблагодарил за те усилия, которые Трамп вкладывает в достижение мира в регионе.

«Как бы это ни прозвучало банально, я хочу поблагодарить вашего президента (не потому, что я тут польстить ему хочу, это чуждо мне) за те усилия, которые он предпринимает в направлении мира, и прежде всего в нашем регионе», — рассказал Лукашенко.

Дональд Трамп. Фото: Cheney Orr / Reuters

По словам белорусского лидера, ни один президент США не предпринимал столько усилий по установлению мира, как Трамп, а самому главе Белого дома Лукашенко посоветовал делать самостоятельные выводы, прислушиваясь к советам.

Трамп передал Лукашенко письмо и подарил запонки

В ходе встречи Коул передал Лукашенко письмо от Трампа. Глава Белого дома поздравил белорусского лидера с днем рождения, отметил успехи белоруски Арины Соболенко на турнире в Нью-Йорке.

«Мы молимся за ваше здоровье и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению наших совместных целей», — сказано в письме.

Кроме того, Трамп преподнес Лукашенко необычный презент — запонки, на которых было нанесено изображение Белого дома.