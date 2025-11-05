Известный телеведущий рассказал о завистниках Юрия Николаева

Телеведущий Владимир Березин заявил, что у Юрия Николаева были завистники

Известный телеведущий Владимир Березин заявил, что у его коллеги Юрия Николаева, которого не стало во вторник, 4 ноября, были завистники. Об этом он рассказал в разговоре с Ura.ru.

«У него были и завистники, и недоброжелатели. Это теневая часть успеха. У успешного человека никогда не бывает так, чтобы ему никто не завидовал. А Юра был успешным, ярким», — отметил Березин.

По его словам, Николаев был первым диктором, который приезжал на работу на Mercedes. «Как же можно было не завидовать, когда твой коллега отъезжает на Mercedes с работы, а ты плетешься на остановку на троллейбусе? Конечно, завидовали», — высказался Березин.

Он также назвал уход Николаева из жизни большой потерей для мира телевидения и зрителей.

О том, что Николаева не стало, сообщалось 4 ноября. Ему было 76 лет. Причиной стало тяжелое заболевание легких — ведущий был заядлым курильщиком, несколько лет назад у него обнаружили рак легких, а в 2024 году он перенес коронавирус.

Николаев был ведущим программ «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики». Кроме того, он вел новогодние «Голубые огоньки» и шоу «Песня года».