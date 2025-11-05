Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:43, 5 ноября 2025Экономика

Дамбу прорвало в российском регионе

В Якутии прорвало «Кладбищенскую» дамбу во время сброса воды
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Якутии во время сброса воды прорвало «Кладбищенскую» дамбу. О происшествии в российском регионе сообщает ТАСС со ссылкой на службу спасения республики.

Инцидент произошел в среду, 5 ноября, в селе Харбала 2-я. «Высота воды ниже критического уровня на 4 м. Происшествие может вызвать трудности при заготовке льда и передвижении по автозимнику», — заявили спасатели. Однако угрозы подтопления населенного пункта нет.

По данным на 05:50 по московскому времени, ширина прорыва достигала четырех метров, а глубина — 30-40 сантиметров. Специалисты готовят перекрытие к ремонту — восстановить дамбу должны 7 ноября. Сейчас на месте происшествия работают спасатели Чурапчинского филиала Таттинского поисково-спасательного отряда.

В марте обрушилась дамба в Минусинске. Плотина не выдержала паводков, случившихся на реке Минусинке из-за резкого потепления. В результате под угрозой затопления оказались 120 жилых домов. Конструкция, как сообщается, не была капитальной.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С гражданскими не воюем!» Российский дроновод увел беспилотник от машины с мирными людьми

    Порошенко назвал повод для ЕС и США отказаться от поддержки Киева

    Школьнику запретили сесть в самолет до Таиланда из-за детали в паспорте

    Зеленского обвинили во лжи после заявления о продвижении Украины к членству в ЕС

    Бельгия изложила условия поддержки плана ЕК по российским активам

    Путин назначил врио губернатора Тверской области

    Расходы бизнеса в России на кредиты оказались рекордными

    Женщина получила посылку с человеческими пальцами и руками

    Стали известны подробности попыток ВСУ контратаковать на севере Украины

    Известная телеведущая получила непристойное сообщение от мужа во время прямого эфира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости