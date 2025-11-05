Дамбу прорвало в российском регионе

В Якутии прорвало «Кладбищенскую» дамбу во время сброса воды

В Якутии во время сброса воды прорвало «Кладбищенскую» дамбу. О происшествии в российском регионе сообщает ТАСС со ссылкой на службу спасения республики.

Инцидент произошел в среду, 5 ноября, в селе Харбала 2-я. «Высота воды ниже критического уровня на 4 м. Происшествие может вызвать трудности при заготовке льда и передвижении по автозимнику», — заявили спасатели. Однако угрозы подтопления населенного пункта нет.

По данным на 05:50 по московскому времени, ширина прорыва достигала четырех метров, а глубина — 30-40 сантиметров. Специалисты готовят перекрытие к ремонту — восстановить дамбу должны 7 ноября. Сейчас на месте происшествия работают спасатели Чурапчинского филиала Таттинского поисково-спасательного отряда.

В марте обрушилась дамба в Минусинске. Плотина не выдержала паводков, случившихся на реке Минусинке из-за резкого потепления. В результате под угрозой затопления оказались 120 жилых домов. Конструкция, как сообщается, не была капитальной.