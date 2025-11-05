Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:31, 5 ноября 2025Мир

Экс-советник президента США высказался о начале конфликта на Украине

Флинн: Конфликт на Украине начался задолго до прихода Байдена к власти в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Конфликт на Украине начался задолго до прихода Джо Байдена к власти в США. Об этом в интервью РИА Новости высказался экс-помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн.

«Люди часто забывают и говорят, что война началась, когда Джо Байден стал президентом», — заявил он. По словам бывшего советника Трампа, на самом деле конфликт начался в феврале 2014 года.

Флинн также заявил, что администрация бывшего главы Соединенных Штатов Барака Обамы сыграла ключевую роль в событиях 2014 года на Украине, которые в конечном счете привели к нынешнему конфликту. По его словам, заместитель госсекретаря США при Обаме Виктория Нуланд, как и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан имели непосредственное отношение к событиям на Майдане.

Ранее экс-советник Трампа рассказал, что американский лидер не хочет, чтобы его политика по Украине окончилась провалом. «Я не думаю, что Дональд Трамп хочет видеть себя как президента, потерпевшего неудачу в дипломатии или политике. Я просто не вижу этого», — высказался он.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С гражданскими не воюем!» Показана наглядная разница между российскими и украинскими операторами FPV-дронов

    В США прокомментировали слова Трампа о завершении восьми войн

    Россиянам рассказали о первой помощи при высоком давлении

    Полиция нашла загадочные останки голой женщины со связанными руками

    Россиян предупредили о вредящих автомобилю в холода привычках водителей

    Мужчина установил прослушку в офисе из-за странного поведения коллег и неприятно удивился

    В Италии согласились со словами Захаровой

    Талоны на еду предложили вернуть в российском регионе

    Названы скрытые угрозы долгого использования разделочных досок на кухне

    Лев застал львицу с другим самцом и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости