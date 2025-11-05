Флинн: Конфликт на Украине начался задолго до прихода Байдена к власти в США

Конфликт на Украине начался задолго до прихода Джо Байдена к власти в США. Об этом в интервью РИА Новости высказался экс-помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн.

«Люди часто забывают и говорят, что война началась, когда Джо Байден стал президентом», — заявил он. По словам бывшего советника Трампа, на самом деле конфликт начался в феврале 2014 года.

Флинн также заявил, что администрация бывшего главы Соединенных Штатов Барака Обамы сыграла ключевую роль в событиях 2014 года на Украине, которые в конечном счете привели к нынешнему конфликту. По его словам, заместитель госсекретаря США при Обаме Виктория Нуланд, как и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан имели непосредственное отношение к событиям на Майдане.

Ранее экс-советник Трампа рассказал, что американский лидер не хочет, чтобы его политика по Украине окончилась провалом. «Я не думаю, что Дональд Трамп хочет видеть себя как президента, потерпевшего неудачу в дипломатии или политике. Я просто не вижу этого», — высказался он.