«Ведомости»: В Дагестане перевоспитают детей экстремистов и участников банд

В Дагестане захотели перевоспитывать детей экстремистов и участников банд. Об этом со ссылкой на документы по госзакупкам сообщают «Ведомости».

По информации издания, воспитанием этих категорий несовершеннолетних займутся специалисты Дагестанского гуманитарного института, заказчиком выступило министерство нацполитики региона. На эти цели власти Дагестана готовы потратить 950 тысяч рублей. Для воспитания детей признанных экстремистами россиян будут организованы экскурсии в пережившую в 2004 году теракт среднюю школу № 1 Беслана, а также к Мамаеву кургану и к ансамблю «Героям Сталинградской битвы» в Волгограде.

Кроме указанных категорий перевоспитают и детей, возвращенных из зоны боевых действий, а также несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. По мнению властей региона, экскурсии помогут сформировать у детей «общероссийскую гражданскую идентичность», а также убеждения человеколюбия, чести и достоинства.

