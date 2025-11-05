Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:31, 5 ноября 2025Россия

В Дагестане захотели перевоспитывать детей экстремистов

«Ведомости»: В Дагестане перевоспитают детей экстремистов и участников банд
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

В Дагестане захотели перевоспитывать детей экстремистов и участников банд. Об этом со ссылкой на документы по госзакупкам сообщают «Ведомости».

По информации издания, воспитанием этих категорий несовершеннолетних займутся специалисты Дагестанского гуманитарного института, заказчиком выступило министерство нацполитики региона. На эти цели власти Дагестана готовы потратить 950 тысяч рублей. Для воспитания детей признанных экстремистами россиян будут организованы экскурсии в пережившую в 2004 году теракт среднюю школу № 1 Беслана, а также к Мамаеву кургану и к ансамблю «Героям Сталинградской битвы» в Волгограде.

Кроме указанных категорий перевоспитают и детей, возвращенных из зоны боевых действий, а также несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. По мнению властей региона, экскурсии помогут сформировать у детей «общероссийскую гражданскую идентичность», а также убеждения человеколюбия, чести и достоинства.

Ранее сообщалось, что экстремисты из ячейки «Центр-Камаз» попали в руки российских полицейских.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Северная Корея отправит в Россию десять тысяч бойцов, утверждает разведка. Что об этом известно?

    SHAMAN и Мизулина отказались от традиционных нарядов на роспись

    Российская участница «Мисс Земля» вошла в топ-12 самых красивых девушек мира

    Перелеты по России стали значительно дешевле перед Новым годом

    Женщинам раскрыли причину сильной болезненности менструаций

    В США нового носителя «Посейдонов» назвали головной болью противников России

    В России назвали подконтрольную России часть Красноармейска

    Продажи электромобилей в России резко просели

    В Молдавии не исключили национализацию активов «Лукойла»

    Отец Илона Маска назвал Путина настоящим мужиком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости