ФСБ выявила многомиллионные махинации в работе российского водоканала

В Челябинске ФСБ выявила махинации в работе водоканала на 116 миллионов рублей

В Челябинской области руководство муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» подозревают в махинациях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, в 2024 году генеральный директор водоканала и главный инженер предприятия злоупотребили должностными полномочиями при заключении контрактов с компанией «Проекты и решения». Ущерб бюджету Челябинска составил 116 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся обыски в доме и офисе генерального директора.

