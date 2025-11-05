Силовые структуры
11:24, 5 ноября 2025Силовые структуры

ФСБ выявила многомиллионные махинации в работе российского водоканала

В Челябинске ФСБ выявила махинации в работе водоканала на 116 миллионов рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Челябинской области руководство муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» подозревают в махинациях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, в 2024 году генеральный директор водоканала и главный инженер предприятия злоупотребили должностными полномочиями при заключении контрактов с компанией «Проекты и решения». Ущерб бюджету Челябинска составил 116 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся обыски в доме и офисе генерального директора.

Ранее стало известно, что Басманный районный суд Москвы выдал санкцию на арест гендиректора строительной компании «Автодор» Рамиля Шайдуллина.

