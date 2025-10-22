Силовые структуры
Стало известно о расследовании в компании «Автодор»

Суд арестовал гендиректора компании «Автодор» Шайдуллина по делу о растрате
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Басманный районный суд Москвы выдал санкцию на арест гендиректора строительной компании «Автодор» Рамиля Шайдуллина. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба суда.

Решение принято по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 19 суток. В суде предоставили видео из зала суда.

На кадрах виден подсудимый в стеклянном аквариуме. Судья зачитывает решение.

Бизнесмен обвиняется в растрате. Возбуждено уголовное дело. Его фабула и сумма ущерба не раскрываются.

Ранее сообщалось, что Тверской районный суд Москвы приговорил экс-главу госкомпании «Автодор» Сергея Кельбаха к 12 годам колонии общего режима — он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.

