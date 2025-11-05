Силовые структуры
10:39, 5 ноября 2025Силовые структуры

Глава Верховного суда России напомнил слова Петра I про коварство

Краснов: Россия нуждается в единообразии судебной практики
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: пресс-служба ВС РФ

Председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов отметил важность единообразия судебной практики для обеспечения законности и порядка в обществе. Об этом он заявил в первом на новом посту интервью ТАСС.

Единый подход в правосудии вызывает доверие граждан к закону и государству. При этом, он указал на важность постулата о том, что суд должен быть скорым, правым и милосердным, припомнив слова Петра I из его указа 300-летней давности. В нем российский император называет коварством «бездельных ябедников челобитчиков», которые чинят различные просрочки, намеренно затягивая суды, пояснил Краснов. «Поэтому справедливость всегда является конечной целью права, и суды здесь играют ведущую роль», — отметил он.

Новый председатель ВС пообещал жестко пресекать любые попытки коррупции в судебной системе.

