Краснов: Россия нуждается в единообразии судебной практики

Председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов отметил важность единообразия судебной практики для обеспечения законности и порядка в обществе. Об этом он заявил в первом на новом посту интервью ТАСС.

Единый подход в правосудии вызывает доверие граждан к закону и государству. При этом, он указал на важность постулата о том, что суд должен быть скорым, правым и милосердным, припомнив слова Петра I из его указа 300-летней давности. В нем российский император называет коварством «бездельных ябедников челобитчиков», которые чинят различные просрочки, намеренно затягивая суды, пояснил Краснов. «Поэтому справедливость всегда является конечной целью права, и суды здесь играют ведущую роль», — отметил он.

Новый председатель ВС пообещал жестко пресекать любые попытки коррупции в судебной системе.