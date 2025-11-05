Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:52, 5 ноября 2025Экономика

Густой туман окутал Москву

Москву окутал густой туман, видимость местами достигает 70 метров
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress

Густой туман окутал Москву. В некоторых частях столицы сильно ухудшилась видимость, сообщает Telegram-канал Shot.

По словам жителей севера Москвы, соседние дома не видно на расстоянии чуть более 70 метров. Другие источники утверждают, что очаги туманов ухудшают видимость до 200 метров.

Вечером во вторник, 4 ноября, в Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за возможного тумана. Такие условия, по прогнозам синоптиков, сохранятся до 9:00 среды, 5 ноября.

Температура воздуха в этот период будет находиться в пределах плюс 3-5 градусов в столице и от 0 до плюс 5 градусов в Подмосковье. Днем в среду, 5 ноября, воздух прогреется до плюс 9 градусов, но в области температура может держаться на отметке плюс 4 градуса, спрогнозировали синоптики Гидрометцентра России.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С гражданскими не воюем!» Показана наглядная разница между российскими и украинскими операторами FPV-дронов

    Бывший муж принцессы объяснил объятия с обладательницей титула «Мисс голая грудь»

    Товарный знак Пугачевой оказался под угрозой

    В деле о расправе над беременной россиянкой поставили точку

    Густой туман окутал Москву

    Гимнастка показала фигуру в прозрачном платье с откровенным вырезом

    Биткоин резко подешевел

    Белоусов обратился к российским военным

    Назван расправившийся с найденной в заброшенном гараже финалисткой «Миссис Бурятия»

    Мощное землетрясение произошло в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости