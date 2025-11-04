Экономика
16:10, 4 ноября 2025Экономика

Москвичей предупредили об опасном тумане

Гидрометцентр сообщил о желтом уровне погодной опасности из-за тумана в Москве
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана, который ожидается вечером и ночью. Об этом сообщил представитель Гидрометцентра, передает ТАСС.

Погодное явление прогнозируется в период 21:00 до 09:00 следующего дня. Температура воздуха в этот период будет находиться в пределах 3-5 градусов по Цельсию в столице и в пределах 0-5 градусов в Подмосковье. Днем в среду, 5 ноября, воздух прогреется до 9 градусов, но в области температура может опуститься до четырех градусов.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что туман может представлять опасность для людей с хроническими заболеваниями и ослабленным организмом. По ее словам, в это время в воздухе может снизиться уровень кислорода, что грозит погодной гипоксией. Кроме того, в воздухе повышается концентрация вредных веществ.

В воскресенье, 2 ноября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец дал прогноз, что метеорологическая зима в Москве наступит в середине ноября.

    Все новости