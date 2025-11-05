Известный российский хирург не попала на рейс по вине авиакомпании и пропустила операции

Известный российский хирург из Казани не попала на рейс по вине авиакомпании и пропустила операции. Об этом сообщает Telegram-канал «Сочи №1».

Уточняется, что женщина находилась в Сочи с коллегами, они прибыли на конференцию. Во время обратного рейса в Казань все остальные врачи сели в самолет, а для нее места не оказалось. Выяснилось, что на указанном в талоне хирурга месте уже сидит другой пассажир. Билет россиянки аннулировали.

При этом утром ей нужно было находиться в больнице на плановых операциях, а билет на ближайший рейс стоил 57 тысяч рублей. Хирург позвонила на горячую линию перевозчика и заплатила за 10 минут разговора 700 рублей. Там ей сказали, что помочь не смогут.

Ранее авиакомпанию S7 Airlines («Сибирь») оштрафовали на 40 тысяч рублей за повторный овербукинг. Уточняется, что в мае 2025 года она отказала двоим пассажирам в регистрации на рейс.