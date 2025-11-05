«Карабах» сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов

Азербайджанский «Карабах» сыграл вничью с английским «Челси» в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе имени Тофика Бахрамова и завершилась со счетом 2:2. На 16-й минуте счет открыл нападающий лондонцев Эстевао. На 29-й минуте счет сравнял полузащитник Леандру Андраде. Через 10 минут вывел «Карабах» вперед хавбек Марко Янкович. На 52-й минуте счет сравнял полузащитник Алехандро Гарначо.

Таким образом, после четырех матчей «Челси» располагается на 10-м месте с семью очками, а «Карабах» — на 12-м. Лидирует мюнхенская «Бавария», в активе которой 12 очков.

В следующем матче «Карабах» на выезде сыграет с итальянским «Наполи», а «Челси» примет испанскую «Барселону». Обе встречи пройдут 25 ноября.