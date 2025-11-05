Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
22:48, 5 ноября 2025Спорт

«Карабах» сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов

«Карабах» сыграл вничью с «Челси» со счетом 2:2 в матче Лиги чемпионов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Азербайджанский «Карабах» сыграл вничью с английским «Челси» в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе имени Тофика Бахрамова и завершилась со счетом 2:2. На 16-й минуте счет открыл нападающий лондонцев Эстевао. На 29-й минуте счет сравнял полузащитник Леандру Андраде. Через 10 минут вывел «Карабах» вперед хавбек Марко Янкович. На 52-й минуте счет сравнял полузащитник Алехандро Гарначо.

Таким образом, после четырех матчей «Челси» располагается на 10-м месте с семью очками, а «Карабах» — на 12-м. Лидирует мюнхенская «Бавария», в активе которой 12 очков.

В следующем матче «Карабах» на выезде сыграет с итальянским «Наполи», а «Челси» примет испанскую «Барселону». Обе встречи пройдут 25 ноября.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США испытали ядерную ракету. На что способна американская Minuteman III и к чему готовиться России?

    Военкор сообщил о взрыве в Донецке

    Депутат Рады раскрыл смысл приезда Джоли на Украину

    В Польше набросились на Евросоюз из-за плана против России

    Назван срок окончания теплой погоды в Москве

    Водитель кормовоза пострадал при атаке БПЛА

    Путину подарили виниловые пластинки с песнями в необычном народном исполнении

    «Карабах» сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов

    Трамп эмоционально отреагировал на победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка

    Первый за 14 лет паром отправился из Турции в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости