11:00, 5 ноября 2025Экономика

Китай на год отменит одну пошлину на американские товары

Минфин КНР: Китай на год приостановит действие пошлины в 24 % на товары из США
Вячеслав Агапов

Фото: Carlos Barria / Reuters

Китай на год приостановит действие дополнительной пошлины в 24 процента на американские товары из США. Об этом со ссылкой на Минфин КНР сообщает РИА Новости.

Как отмечают в ведомстве, решение было принято в соответствии с договоренностями с Вашингтоном. Однако дополнительная пошлина в 10 процентов на товары из США сохранится.

«Продолжение приостановки действия некоторых пошлин способствует здоровому, стабильному и устойчивому развитию двусторонних торгово-экономических отношений, несет пользу народам обеих стран и содействует глобальному процветанию», — пояснили в Министерстве финансов.

После переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп объявил о снижении импортных пошлин в отношении продукции из КНР на 10 процентных пунктов — с 57 до 47 процентов. Свое решение глава Белого дома объяснил прогрессом в борьбе властей Китая с распространением фентанила.

Пекин, в свою очередь, отсрочил на год вступление в силу экспортного контроля за рядом важных редкоземельных металлов.

    Все новости