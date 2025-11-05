Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:31, 5 ноября 2025Моя страна

Красноярские полицейские спасли пришедшего к участку истощенного кота с больной лапой

В Шарыпово сотрудница полиции спасла кота, который пришел за помощью в участок
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Сотрудники полиции Красноярского края спасли бездомного кота с больной лапой, пришедшего к участку. Об этом сообщает телеканал «Енисей».

Ранним утром сотрудница отдела дознания полиции города Шарыпово Елена Ермухамедова обнаружила на крыльце участка истощенного кота. Зверь с сильно поврежденной лапой самостоятельно поднялся по лестнице к входу в здание, как будто надеялся получить помощь. «Он сидел возле дверей, комочек такой съежился, я сразу не заметила, что с лапой, — рассказала Ермухамедова. — Бинт был грязный и уже впился в кожу, я поняла — надо спасти».

Женщина сразу отвезла кота в ветеринарную клинику, где ему сохранили конечность, хотя изначально рассматривалась ампутация. Ермухамедова и ее коллеги полностью оплатили лечение животного. Как только угроза жизни миновала, кота поселили в участке, скрыв это от начальства. Однако после неудачных попыток найти зверю новый дом, правда вскрылась. Руководство с пониманием отнеслось к появлению кота и позволило временно оставить его в участке.

Материалы по теме:
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021

Полицейские назвали кота Чудом. Сейчас его долечивают и одновременно ищут хозяев.

Ранее в октябре в Татарстане семья спасла придавившего себе хвост бобра. Случай произошел в Кукморском районе республики, возле села Байлянгар. Семья Аглиуллиных обнаружила в лесу животное, застрявшее под стволом, который он грыз.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия теряет покупателей своего зерна. Экспорт пшеницы резко сокращается

    США испытали ядерную ракету. На что способна американская Minuteman III и к чему готовиться России?

    В Судане разбился военный самолет

    Тату-мастер изнасиловал туристку пальцами во время сеанса на Ибице

    В Раде подтвердили мобилизацию охранника Анджелины Джоли

    США уведомили Россию о тестовом пуске межконтинентальной ракеты

    Украинский военный рассказал о стыде за страну перед Анджелиной Джоли

    Путин провел встречу с председателем Верховного суда России

    Пьяный мужчина попытался поцеловать президента

    В Москве задержали работавших на телефонных мошенников отца и сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости