Красноярские полицейские спасли пришедшего к участку истощенного кота с больной лапой

В Шарыпово сотрудница полиции спасла кота, который пришел за помощью в участок

Сотрудники полиции Красноярского края спасли бездомного кота с больной лапой, пришедшего к участку. Об этом сообщает телеканал «Енисей».

Ранним утром сотрудница отдела дознания полиции города Шарыпово Елена Ермухамедова обнаружила на крыльце участка истощенного кота. Зверь с сильно поврежденной лапой самостоятельно поднялся по лестнице к входу в здание, как будто надеялся получить помощь. «Он сидел возле дверей, комочек такой съежился, я сразу не заметила, что с лапой, — рассказала Ермухамедова. — Бинт был грязный и уже впился в кожу, я поняла — надо спасти».

Женщина сразу отвезла кота в ветеринарную клинику, где ему сохранили конечность, хотя изначально рассматривалась ампутация. Ермухамедова и ее коллеги полностью оплатили лечение животного. Как только угроза жизни миновала, кота поселили в участке, скрыв это от начальства. Однако после неудачных попыток найти зверю новый дом, правда вскрылась. Руководство с пониманием отнеслось к появлению кота и позволило временно оставить его в участке.

Полицейские назвали кота Чудом. Сейчас его долечивают и одновременно ищут хозяев.

