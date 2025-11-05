МакSим встретилась со сделавшим татуировку с ее портретом фанатом

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, встретилась с фанатом, который сделал татуировку с ее портретом на руке. Соответствующие кадры публикует Super.ru в Telegram.

На видео шокированная исполнительница пошутила, что он «ведь взрослый человек». При этом МакSим была рада такому жесту. «Она несколько раз переспросила, не собирается ли он потом "стереть" татуировку, и даже обнялась с мужчиной», — говорится в сообщении.

Ранее в Ставрополе снайперов, танцующих на крыше здания правительства региона, заметили на концерте МакSим. Администрация пригласила певицу выступить на Дне города.