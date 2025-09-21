Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:21, 21 сентября 2025Культура

Певица МакSим заставила снайперов танцевать

В Ставрополе певица МакSим заставила снайперов на крыше здания танцевать
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

В Ставрополе снайперов, танцующих на крыше здания правительства региона, заметили на концерте певицы МакSим. Об этом сообщает Baza.

Администрация пригласила МакSим выступить на Дне города. Исполнительница так хорошо пела, что заставила танцевать не только пришедших на концерт горожан, но и снайперов, засевших в камуфляжных костюмах на крыше. Их сняли на видео.

Ранее сообщалось, что эстрадная певица Лолита Милявская расплакалась после своего выступления на фестивале «Новая волна» в Казани. «Я спела фальшиво. Ужасно. Я не могла собраться», — сказала артистка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это будет скандал». Вучич заявил об испуге Запада из-за новостей о приезде Лаврова на парад

    Вице-премьер Крыма назвал честью попадание в подписанный Зеленским список

    Фон дер Ляйен оценила вероятность ухода с поста раньше срока

    Певица МакSим заставила снайперов танцевать

    В ВСУ предрекли проблемы из-за российской «килл-зоны» в Харьковской области

    Раскрыта особенность игравшей при награждении Петросян мелодии

    Украинский фигурист оценил вероятность кражи его игрушек россиянами

    Российского генерал-полковника уволили с военной службы

    В Германии призвали стрелять на поражение при появлении российских истребителей

    Иностранцам в России захотели дать право на бесплатную медицину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости