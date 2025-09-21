Певица МакSим заставила снайперов танцевать

В Ставрополе певица МакSим заставила снайперов на крыше здания танцевать

В Ставрополе снайперов, танцующих на крыше здания правительства региона, заметили на концерте певицы МакSим. Об этом сообщает Baza.

Администрация пригласила МакSим выступить на Дне города. Исполнительница так хорошо пела, что заставила танцевать не только пришедших на концерт горожан, но и снайперов, засевших в камуфляжных костюмах на крыше. Их сняли на видео.

