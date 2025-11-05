Россия
19:47, 5 ноября 2025Россия

Медведев заявил о причинах поручения Путина по ядерным испытаниям

Медведев: США вынудили Россию задуматься о ядерных испытаниях
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

США вынудили Россию задуматься о ядерных испытаниях. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в соцсети X.

Политик также заявил о неизбежности последствий слов президента США Дональда Трампа.

«Россия будет вынуждена оценить целесообразность проведения собственных полномасштабных ядерных испытаний», — написал он.

5 ноября на совещании с постоянными членами Совбеза глава Минобороны Андрей Белоусов заявил о целесообразности немедленной подготовки к ядерным испытаниям. Он отметил, что подобные мероприятия следовало бы организовать на полигоне «Новая Земля».

После этого президент России Владимир Путин поручил Минобороны, МИД, спецслужбам и гражданским ведомствам подготовить предложения по ядерным испытаниям.

