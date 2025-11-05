Медведев заявил о причинах поручения Путина по ядерным испытаниям

США вынудили Россию задуматься о ядерных испытаниях. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в соцсети X.
Политик также заявил о неизбежности последствий слов президента США Дональда Трампа.
«Россия будет вынуждена оценить целесообразность проведения собственных полномасштабных ядерных испытаний», — написал он.
5 ноября на совещании с постоянными членами Совбеза глава Минобороны Андрей Белоусов заявил о целесообразности немедленной подготовки к ядерным испытаниям. Он отметил, что подобные мероприятия следовало бы организовать на полигоне «Новая Земля».
После этого президент России Владимир Путин поручил Минобороны, МИД, спецслужбам и гражданским ведомствам подготовить предложения по ядерным испытаниям.