16:13, 5 ноября 2025

Международная федерация допустила россиян до участия в соревнованиях

Международная федерация конного спорта допустила россиян к участию в турнирах
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Международная федерация конного спорта (FEI) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте федерации.

Решение было принято на генеральной ассамблее организации в Гонконге, которая проходит с 4 по 7 ноября. Оно вступит в силу с 1 января 2026 года.

FEI приостановила проверку соответствия требований к судьям из России и Белоруссии. Также FEI делегировала проверку нейтрального статуса национальным федерациям.

Кроме того, Белоруссии возвращено право проводить международные соревнования FEI на своей территории. Ограничительные меры в отношении России по-прежнему сохраняются.

В феврале 2022 года из-за конфликта на Украине российские и белорусские атлеты были отстранены от международных турниров. Также FEI запретила проводить соревнования под своей эгидой на территории России и Белоруссии.

