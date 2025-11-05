Экономика
16:16, 5 ноября 2025Экономика

Стало известно о рекордных запасах нефти на танкерах

Глава Gunvor Торнквист заявил о рекордных объемах хранящейся на танкерах нефти
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Isaac Urrutia / Reuters

Санкции против России и Ирана и попытки этих стран продать свою нефть привели к тому, что на судах теперь хранятся рекордные запасы сырья. Об этом рассказал генеральный директор международного энергетического трейдера Gunvor Group Торбьорн Торнквист, сообщает Reuters.

По его словам, запасы удерживают нефтяные котировки от падения. Если все санкции снять, то ее стоимость немедленно рухнет.

«Это беспрецедентные объем. Поэтому что очевидно: если санкции отменят, рынок столкнется с перенасыщением», — объяснил он, не приведя более точных оценок. В то же время Торнквист заметил, что такой мировой запас нефти позволяет смягчить последствия торговых сбоев и снижает волатильность, потому что все выпавшие объемы быстро возмещаются.

В свою очередь, генеральный директор и соучредитель Mercuria Марко Дюнанд предположил, что в 2026 году предложение нефти будет превышать спрос на два миллиона баррелей в сутки, хотя западные санкции могут стать фактором, снижающим профицит в два раза, до миллиона баррелей в сутки.

Ранее Торнквист указал, что если США одобрят покупку трейдером зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл», то никакого права обратного выкупа в случае снятия санкций продавец не получит. Этот комментарий появился после сообщения о том, что в Вашингтоне начали проверять историю и деятельность Gunvor, поскольку им показалась странной быстрота достижения столь крупной сделки.

