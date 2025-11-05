Силовые структуры
09:55, 5 ноября 2025
Силовые структуры

Стало известно об интересе НАТО к оппозиционно настроенным россиянам

ФСБ задержала москвича за передачу спецслужбе страны НАТО данных об оппозиции
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Сотрудники ФСБ задержали москвича за сотрудничество со спецслужбой страны НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

37-летний мужчина по собственной инициативе вышел на контакт с иностранной разведкой и предложил свои услуги. Он собирал сведения о гражданах России с оппозиционными взглядами. В НАТО проявили интерес к анкетным данным россиян, готовых наладить конфиденциальное сотрудничество, отметили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о госизмене. Задержанный заключен под стражу, у него по месту жительства прошли обыски.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела против мужчины, который готовил теракт в Ставропольском крае.

