Стало известно об интересе НАТО к оппозиционно настроенным россиянам

ФСБ задержала москвича за передачу спецслужбе страны НАТО данных об оппозиции

Сотрудники ФСБ задержали москвича за сотрудничество со спецслужбой страны НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

37-летний мужчина по собственной инициативе вышел на контакт с иностранной разведкой и предложил свои услуги. Он собирал сведения о гражданах России с оппозиционными взглядами. В НАТО проявили интерес к анкетным данным россиян, готовых наладить конфиденциальное сотрудничество, отметили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о госизмене. Задержанный заключен под стражу, у него по месту жительства прошли обыски.

