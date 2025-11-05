Москвичам покажут реальность

Журнал «Москвичка» посвятит новый номер «реальным людям», окружающим горожан

Новый номер журнала «Москвичка» вместо медийных персонажей посвятят «реальным людям» — тем, с которыми горожане встречаются каждый день на улице, работе, в спорте или в ресторанах, рассказало издание «Ленте.ру».

Так, в новом номере в разделе «Московское долголетие» расскажут об ученых и бортпроводниках (вторые попадут на обложку), появятся заметки о бодипозитиве, материалы про подростков, дислексию, гостинг и инклюзию.

«В этот раз мы сделали номер про реальность — как раз про эту самую фразу "нормальность восстановлена". Да, все еще глянец с его суровыми законами прекрасного, но про обычных людей», — пояснила главный редактор Дарина Алексеева.

Изображение предоставлено журналом «Москвичка»

Своим взглядом на разные явления и проблемы общества в номере поделились Седа Каспарова, эксперт по коммуникациям, журналисты Антон Котенев и Слава Козлов, основатель event-агентства LobanovPR Маша Лобанова, Кира Кузнецова, заместитель главного редактора PeopleTalk, Элина Малкина, серийная путешественница и другие. А личными историями и опытом жизни с диабетом на страницах журнала с читателями поделились шеф-редактор сайта «Москвичка» Маша Рудницкая и Инна Ганс, которая помогла нашей команде организовать не одно большое мероприятие.

«Приятно, что в современном мире журналы, в частности, наш, все еще могут без страха быть непринятыми и непонятыми говорить о действительно важных и, возможно, не самых широких темах, выбирать не попсовых героев, которые и так не сходят со страниц глянца, а тех, чьи истории должен знать каждый, и все же не слепо следовать принятым нормам, а, наоборот, могут задавать свои тренды», — отметили в редакции.