Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:47, 5 ноября 2025Силовые структуры

Москвичей пугали уголовными делами и разводили на миллионы

В Москве задержали трех мужчин за вымогательства у криптовалютчиков
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве задержали трех мужчин, которые под видом сотрудников правоохранительных органов вымогали деньги у криптовалютчиков. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным источника, задержанные собирали информацию о жертвах, назначали им встречу, где, показывая служебные удостоверения, пугали задержанием по уголовному делу о спонсировании украинской армии. Делу обещали не давать ход за вознаграждение. Если угрозы не срабатывали, то задержанные применяли к жертвам наручники.

Известно, что таким образом мошенникам удалось получить как минимум от одного потерпевшего криптовалюту на сумму более миллиона рублей. Всего от мужчины требовали 17 миллионов.

У задержанных нашли фальшивые служебные удостоверения, оружие, наручники, кастет, рации, GPS-трекеры для слежки, а также деньги и банковские карты. Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере, а также в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что ФСБ выявила многомиллионные махинации в работе российского водоканала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стали свидетелями чего-то фантастического». В Китае заявили об удививших Запад действиях Путина

    В Минобороны Украины заявили о резком росте ударов ВС России управляемыми авиабомбами

    Заморозки пришли в Москву

    Маркетплейсы в России пересмотрели правила для продавцов

    На Украине заявили о возможном прекращении работы железной дороги

    Производители молочки в России посетовали на падение потребления

    Собчак сочла комплимент от ретушера ее фото в бикини лучшим подарком на 44-летие

    Самолет врезался в уличный фонарь в России

    Развеян миф о риске воспаления сердца и сосудов

    Удар по ВСУ в Волчанске попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости