Москвичей пугали уголовными делами и разводили на миллионы

В Москве задержали трех мужчин за вымогательства у криптовалютчиков

В Москве задержали трех мужчин, которые под видом сотрудников правоохранительных органов вымогали деньги у криптовалютчиков. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным источника, задержанные собирали информацию о жертвах, назначали им встречу, где, показывая служебные удостоверения, пугали задержанием по уголовному делу о спонсировании украинской армии. Делу обещали не давать ход за вознаграждение. Если угрозы не срабатывали, то задержанные применяли к жертвам наручники.

Известно, что таким образом мошенникам удалось получить как минимум от одного потерпевшего криптовалюту на сумму более миллиона рублей. Всего от мужчины требовали 17 миллионов.

У задержанных нашли фальшивые служебные удостоверения, оружие, наручники, кастет, рации, GPS-трекеры для слежки, а также деньги и банковские карты. Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере, а также в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что ФСБ выявила многомиллионные махинации в работе российского водоканала.

