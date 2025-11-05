На Украине заявили о бегстве трех тысяч бойцов ВСУ при формировании бригады

Филимонов: Около трех тысяч бойцов ВСУ сбежали при формировании новой бригады

В составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) создается новая бригада, при формировании которой сбежали несколько тысяч бойцов. Об этом заявил командир 108-го отдельного механизированного батальона «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в социальной сети X.

«Насколько бы вы удивились, если бы я сказал, что формируется еще одна бригада из числа 150-х? У которой на этапе формирования там уже около трех тысяч самовольно оставивших часть (СОЧ)?», — написал Филимонов.

Ранее стало известно, что в сентябре произошло массовое бегство бойцов ВСУ. Больше случаев СОЧ, чем за этот период, в 2025 году было зафиксировано только в мае.

В конце октября появилась информация о бегстве бойцов 57-ой бригады ВСУ. Они оставляли позиции в Харьковской области.