Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:31, 5 ноября 2025Бывший СССР

На Украине заявили о бегстве трех тысяч бойцов ВСУ при формировании бригады

Филимонов: Около трех тысяч бойцов ВСУ сбежали при формировании новой бригады
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

В составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) создается новая бригада, при формировании которой сбежали несколько тысяч бойцов. Об этом заявил командир 108-го отдельного механизированного батальона «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в социальной сети X.

«Насколько бы вы удивились, если бы я сказал, что формируется еще одна бригада из числа 150-х? У которой на этапе формирования там уже около трех тысяч самовольно оставивших часть (СОЧ)?», — написал Филимонов.

Ранее стало известно, что в сентябре произошло массовое бегство бойцов ВСУ. Больше случаев СОЧ, чем за этот период, в 2025 году было зафиксировано только в мае.

В конце октября появилась информация о бегстве бойцов 57-ой бригады ВСУ. Они оставляли позиции в Харьковской области.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Идет активная милитаризация региона». НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининградской области

    «Шоу Аватар» вернулось на НТВ. Кто удивит зрителей в новом сезоне?

    Реклама

    Предсказавший кризис 2008 года инвестор поставил на обвал рынка США

    Москвичам покажут реальность

    Минобороны России назвало критическим положение ВСУ на двух участках в зоне СВО

    Объявлено о планах Зеленского использовать смерть бойцов ВСУ в котлах в своих интересах

    Все iPhone призвали срочно обновить

    Россиянин бросил семью при задержании и уплыл от сотрудников ДПС

    Врач предупредил о тревожном сигнале в туалете

    Задержание собиравшего данные для НАТО россиянина попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости