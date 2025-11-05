На Западе заявили о планах Путина возобновить ядерные испытания

WSJ: Путин прокладывает путь к возобновлению ядерных испытаний из-за Трампа

Президент России Владимир Путин прокладывает путь к восстановлению ядерных сил на фоне обострения в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание привело заявление российского главы о том, что Москва может перейти к ядерным испытаниям, если США начнут испытывать собственный арсенал.

«Угроза с одной стороны, вероятно, по-прежнему является инструментом воздействия на каждом этапе, если Вашингтон или Москва продолжат испытания, это поднимет ядерную энергию до уровня, невиданного со времен пика холодной войны», — отмечается в публикации.

WSJ напомнило, что США и Россия поддерживают Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который запрещает проведение испытаний ядерных взрывов. Однако Соединенные Штаты так и не ратифицировали это соглашение, а Россия отозвала свою ратификацию в 2023 году.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов в ходе совещания президента страны Владимира Путина с членами Совета безопасности предложил в связи с действиями Вашингтона незамедлительно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Как рассказал Белоусов, США активно наращивают стратегические наступательные вооружения.